Dünyanın ilk çevrimiçi caz festivali
24. yılında Uluslararası Ankara Caz Festivali, dünya gündeminden dolayı Çevrimiçi Festival olarak 30 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Konserlerin YouTube- Jazz Society of Turkey - Caz Dernegi kanalından yayımlanacak olan festivalin programı açıklandı.
Bu yılki teması Cazda Demokrasi olan festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, ABD, Hollanda, Lüksemburg, İtalyan Büyükelçilikleri ve Institut Français Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, UNESCO, Herbie Hancock Caz Enstitüsü, Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Europe Jazz Network işbirliğinde yapılıyor. Konser sahipleri, TURMAKS, MATFEN Eğitim Kurumları, SAMM’s Bistro, festivale destek veren kurumlar, Renault MAIS, TAV Passport, Arcadium Sinemaları, Redwood Entertainment, festivalin Medya Sponsorları ise Kanal B, T24, Jazz Dergisi, Cazkolik, Joy Jazz, Radyo ODTÜ, Ankara Life, Mag olarak duyuruldu. Festival, 30 Nisan Perşembe saat: 21.00’de Dünya Caz Günü Konseri: HvKK Cazın Kartalları Orkestrası (International Jazz Day Concert: Turkish Airforce Command Big Band) ile başlıyor.
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