Dünyanın ilk çevrimiçi caz festivali

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Bu yılki teması Cazda Demokrasi olan festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, ABD, Hollanda, Lüksemburg, İtalyan Büyükelçilikleri ve Institut Français Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, UNESCO, Herbie Hancock Caz Enstitüsü, Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Europe Jazz Network işbirliğinde yapılıyor. Konser sahipleri, TURMAKS, MATFEN Eğitim Kurumları, SAMM’s Bistro, festivale destek veren kurumlar, Renault MAIS, TAV Passport, Arcadium Sinemaları, Redwood Entertainment, festivalin Medya Sponsorları ise Kanal B, T24, Jazz Dergisi, Cazkolik, Joy Jazz, Radyo ODTÜ, Ankara Life, Mag olarak duyuruldu. Festival, 30 Nisan Perşembe saat: 21.00’de Dünya Caz Günü Konseri: HvKK Cazın Kartalları Orkestrası (International Jazz Day Concert: Turkish Airforce Command Big Band) ile başlıyor.