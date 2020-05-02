Durumu kötüye giden Grup Yorum üyesi için açılan, "#SesiDuyİbrahimYaşasın" etiketine birçok isimden destek
Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen İbrahim Gökçek için sosyal medyada birkaç gündür yapılan çağrılar bugün #SesiDuyİbrahimYaşasın etiketiyle sürdürülüyor. Yüzlerce yurttaşın yanı sıra birçok sanatçı, siyasetçi ve aktivist de etikete destek verdi.
Yıllardır devam eden konser yasaklarının son bulması için 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sanatçılardan destek mesajları geldi.
Türkiye'de protest müziğin simgelerinden biri haline gelen Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucu eyleminin 320'nci gününde.
Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan grup üyeleri, üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını ve grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini talep eden Gökçek'in durumu ağırlaşınca yurttaşlar sesinin duyulması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1',nci sıraya yükselen #SesiDuyİbrahimYaşasın etiketine yüzlerce yurttaşın yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi.
İşte o isimler:
#ibrahimgökçekyaşasın #sanataözgürlük #konser pic.twitter.com/nIXw9pY1C7— Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) May 2, 2020
TalepleriKarşıla İbrahimYaşasın !? pic.twitter.com/O58EGeZrwP— Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) May 2, 2020
#SesiDuyİbrahimYASASIN pic.twitter.com/9j9Zj2FSGp— tanıklar (@tan_klar) May 2, 2020
Pir Sultan Abdal'ı asanlar— Ozan Mahzuni Şerif (@OzanMahzuni) May 2, 2020
Şah Hüseyin'i kesenler
Bütün bunlara susanlar
TalepleriKarşıla İbrahimYaşasın @adalet_bakanlik @TC_icisleri pic.twitter.com/65i8Tis508
Herkes için, her yerde, her koşulda temel insan haklarına saygı esas olmalı, cezaevlerinde ve dışarıda açlık grevi - ölüm orucu gibi en ağır protesto yöntemleriyle hak arama mücadelesine girenlerin talepleri karşılanmalıdır.#SesiDuyİbrahimYAŞASINhttps://t.co/BUVXVHBTnv— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 2, 2020
Birbirlerinin fotoğraflarını ellerinde taşıyor, bayrağı birbirine devrediyor katledilen halkın çocukları.— Acun Karadağ (@acun_karadag) May 2, 2020
"Neler çekmiş halkım türküler şahit"
288.gün aç kalan Helin Bölek için de İbrahim Gökçek'in çığlığı sessizliği yırtıyor, bizi bir araya getiriyor.#SesiDuyİbrahimYaşasın pic.twitter.com/EfLuVxwIfs
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