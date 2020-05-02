Durumu kötüye giden Grup Yorum üyesi için açılan, "#SesiDuyİbrahimYaşasın" etiketine birçok isimden destek

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:07

Yıllardır devam eden konser yasaklarının son bulması için 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sanatçılardan destek mesajları geldi.

Türkiye'de protest müziğin simgelerinden biri haline gelen Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucu eyleminin 320'nci gününde.

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan grup üyeleri, üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını ve grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini talep eden Gökçek'in durumu ağırlaşınca yurttaşlar sesinin duyulması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1',nci sıraya yükselen #SesiDuyİbrahimYaşasın etiketine yüzlerce yurttaşın yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi.

İşte o isimler:













Pir Sultan Abdal'ı asanlar

Şah Hüseyin'i kesenler

Bütün bunlara susanlar

TalepleriKarşıla İbrahimYaşasın @adalet_bakanlik @TC_icisleri pic.twitter.com/65i8Tis508 — Ozan Mahzuni Şerif (@OzanMahzuni) May 2, 2020

Herkes için, her yerde, her koşulda temel insan haklarına saygı esas olmalı, cezaevlerinde ve dışarıda açlık grevi - ölüm orucu gibi en ağır protesto yöntemleriyle hak arama mücadelesine girenlerin talepleri karşılanmalıdır.#SesiDuyİbrahimYAŞASINhttps://t.co/BUVXVHBTnv — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 2, 2020