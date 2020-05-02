Durumu kötüye giden Grup Yorum üyesi için açılan, "#SesiDuyİbrahimYaşasın" etiketine birçok isimden destek

Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen İbrahim Gökçek için sosyal medyada birkaç gündür yapılan çağrılar bugün #SesiDuyİbrahimYaşasın etiketiyle sürdürülüyor. Yüzlerce yurttaşın yanı sıra birçok sanatçı, siyasetçi ve aktivist de etikete destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:07

Yıllardır devam eden konser yasaklarının son bulması için 320 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için sanatçılardan destek mesajları geldi.

Türkiye'de protest müziğin simgelerinden biri haline gelen Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucu eyleminin 320'nci gününde.

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan grup üyeleri, üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını ve grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini talep eden Gökçek'in durumu ağırlaşınca yurttaşlar sesinin duyulması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde Türkiye'de 1',nci sıraya yükselen #SesiDuyİbrahimYaşasın etiketine yüzlerce yurttaşın yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi.

İşte o isimler:





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