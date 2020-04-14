Eczacı Süreyya Zıpkınkurt, koronavirüsten hayatını kaybetti
Edirne'de, eczacı Süreyya Zıpkınkurt (69), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınlarını ve sağlık camiasını hüzne boğdu.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 5 eczacı hayatını kaybetti.
Koronavirüsten etkilenen 4 eczacı hastanede tedavi görüyor, 12 eczacı evinde karantinaya alındı; eczane çalışanlarından ise 3'ünün hastanede, 25'inin de evinde karantinada olduğu bildirildi.
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