Ege'de can pazarı yaşanıyor

08 Mart 2020 Pazar, 08:32

Denizde fırtınaya karış mücadele aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Diğer yandan, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası'nda yakalanan 34 göçmen Bayrak Adası'na bırakıldı. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADAYA BIRAKTILAR

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası'ndan Bayrak Adası'na bırakılan sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda sığınmacıların bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacıların ifadelerinde 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası’ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası’na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak, 3 botla Bayrak Adası’na bırakıldıklarını söyledikleri belirtildi.

125 GÖÇMEN YAKALANDI

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinden Yunanistan’ın Sakız ve Midilli adalarına kaçmak isteyen 39’u çocuk 125 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili’de yakalanan göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme ve ilçeye bağlı Karaada açıklarında tespit edilen hareketli lastik botları durdurdu. Durdurulan iki ayrı lastik botun içerisindeki 125 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Göçmenler kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Öte yandan, Kuşadası açıklarında lastik bottaki 44 göçmen ve Çanakkale'de deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 41 göçmen yakalandı.