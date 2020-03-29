“Eğer erteleme olmasa sahaya çıkmayacaktık!”

29 Mart 2020 Pazar, 09:56

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano ülkesi basınına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Süper Lig’de maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı aldıklarını söyledi. “Türkiye’de liglerin ertelenmesi biraz zaman aldı. Beşiktaş ile oynadığımız





derbiye kadar maçlar oynandı. Pazar günü maçımız vardı” diyen tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: “Oyuncular ve teknik heyet bir araya gelerek sahaya çıkmamaya karar vermiştik”