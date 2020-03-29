“Eğer erteleme olmasa sahaya çıkmayacaktık!”
Galatasaraylı futbolcudan Brezilya basınına müthiş açıklama.
Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano ülkesi basınına yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle Süper Lig’de maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı aldıklarını söyledi. “Türkiye’de liglerin ertelenmesi biraz zaman aldı. Beşiktaş ile oynadığımız
derbiye kadar maçlar oynandı. Pazar günü maçımız vardı” diyen tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti: “Oyuncular ve teknik heyet bir araya gelerek sahaya çıkmamaya karar vermiştik”
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