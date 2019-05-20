MEB’den mezuniyet törenlerine karşı genelge: Aşırılıklara karşı dikkat

Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirileri MEB’i harekete geçirdi. Bakanlık 15 yıl sonra “Mezuniyet Günü Etkinlikleri” adı altında hazırladığı genelge ile okulları uyardı. Selçuk, 81 ile gönderdiği genelge ile öğrencilerin uygunsuz davranışlardan ve aşırlıklardan uzak tutulması için okul yönetimlerine tedbir almaları talimatı verdi.



‘Uygunsuz davranışlar’



Genelgenin amacı, “Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi” diye açıklandı. ODTÜ’de geçen yıl “Tayyipler Âlemi” isimli karikatürün yer aldığı pankartı taşıyan öğrencilerin gözaltına alınması ve geçen ay da bir lisede mezuniyet için hazırlanan öğrencilerin 31 Mart seçimlerine yönelik eleştiri pankartlarının ardından MEB, okul yönetimlerini uyardı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın sosyal medya hesabından öğrencilerin “Bekleyin, notlar tekrar sayılıyor”, “AA’ya göre bile mezunuz” yazılı pankartlarını paylaşması sonrası, MEB okul yönetimlerinden tedbir alınmasını istedi. Bakanlığın 81 ildeki okullara gönderilen genelgesinde, “Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan, olumsuz/uygunsuz davranışlardan ve aşırılıklardan korunması amacıyla okul yöneticileri, okul-aile birliği ve öğretmenlerce gerekli tedbirler alınacak ve velilerle işbirliği yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.



Öğrenciye yakışır sadelik



Bakanlık öğrencilerin kıyafetlerinin de kontrol edilmesini ve velilerden etkinlikler için izin alınması gerektiğini belirterek okul yönetimlerine, “Veli muvafakati alınacak, kılık kıyafetlerin öğrencilere yakışır sadelikte olmasına dikkat edilecek” talimatı verdi.



Bakanlık liseden alt yaş gruplarındaki ilköğretim ve okulöncesi “mezuniyet etkinlikleri” için de çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilmesini istedi.



Atatürk farkı



MEB’in yeni genelgesi ile 2004 yılında yayımlanan genelge de yürürlükten kaldırıldı. Bakanlığın, 15 yıl önce yayımladığı genelgede öğrencilere ilişkin “aşırılık”, “kıyafet”, “olumsuz/uygunsuz davranış” gibi ifadelerin ve uyarılarının olmaması da dikkat çekti.



Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzaladığı eski genelgedeki “Büyük Atatürk’ün gençlerimiz için hedef çizdiği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ mesajı doğrultusunda, gençlerimizin çok yönlü yetişmeleri bakımından okul hayatının öğrenciler açısından önemli bir yeri vardır. Bu süreçte, insan için okula başlamak ve mezun olmak önemli safhalardır. Bu törenler, öğrencilerimize okulla buluşma, öğretmenleriyle arkadaşlarıyla tanışma ve gelecek için dayanışma fırsatı sağlar” ifadeleri de yeni genelgede yer almadı.