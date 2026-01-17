'Özel jeti var' iddiaları sonrası gerçek ortaya çıkmıştı: Sahibi AKP'li çıktı, sitesi erişime kapatıldı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iktidara yakın medyada görülen ''özel jeti var'' iddialarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'na ait olduğu öne sürülen jetin geçen günlerde Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin ise 2022’de AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Emir, söz konusu şirketin web sitesinin erişime kapatıldığını X hesabından duyurarak '''Özel jeti var' dedikleri uçağın sahibi kim çıktı? AKP'li bir iş insanı! Yalan ellerinde patlayınca, bu sabah panikle internet sitesini kapattılar'' dedi.

''EN BÜYÜK ACZİYETİ SONA SAKLAMIŞLAR!''

Murat Emir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan rüzgarında en büyük acziyeti sona saklamışlar!

'Özel jeti var' dedikleri uçağın sahibi kim çıktı? AKP'li bir iş insanı! Yalan ellerinde patlayınca, bu sabah panikle internet sitesini kapattılar.

İmamoğlu’nun ailesine, çocuklarına kadar uzanan, mafyanın bile tenezzül etmeyeceği bu ahlaksızlığın tek bir sebebi var.

Ekrem İmamoğlu aday olduğunda kazanacak! Tek derdiniz, tek korkunuz bu!''

DEMİRCİ İDDİALARI YANITLADI

Demirci, TGRT Haber'de jet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Demirci "Uçakta özel bir bölme var mı?" sorusuna, "Özel bölme yok" cevabını verdi.

"Uçakta uyuşturucu kullanılabilir mi?" sorusuna ise Demirci, "Siz uçağa binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız, özel jete binerken de aynı kontrollerden geçilir. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben kendi uçağıma, kendi silahımı sokamıyorum" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın medyada İmamoğlu'nun 30 Ekim 2022 tarihli KKTC uçuşu sırasında bindiği uçağın kendisine ait olduğu iddialarıyla ''özel jeti var'' haberleri dolaşıma sokulmuştu. Gazete Pencere’de yeralan habere göre TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibinin ise 2022’de AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci olduğu ortaya çıktı. Jetin Ekim 2016’da ABD’den satın alındığı, Demirci tarafından Mayıs 2022’de THY’den alındığı öğrenildi.

Bu bilgilere göre uçağın Ekrem İmamoğlu’na ait olmadığı kesinleşti. Uçakla ilgili açıklama yapan Demirci, “CHP’ye vermezler, benim hassasiyetimi bilirler. Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır” dedi.

Jetin Eylül 2024’te AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Bakan Mehmet Şimşek’le yemek fotoğrafı ortaya çıkan iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e satıldığı bildirildi.