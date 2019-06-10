Bir köy direniyor

Mersin’in Mut İlçesi’nin Çampınar köyünde, Çampınar İlkokulu’nun, kapatılıp düğün salonu yapılacağı iddia edildi. Okulun kapanmaması için imza toplayan köylüler, seslerini duyurmaya çalışıyor. 13 öğrencisi bulunan okulda, dört öğrencinin kaydının başka okullara alındığı belirtildi. Bu nakillerle, öğrenci sayısının 10’un altına inmesi ve bu nedenle de kapatılma kararının alınmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Muhtar Ahmet Duran, “Düğün salonu diye bir şey yok. Burada 4 sınıf bir arada, tek öğretmenle okuyor. 17 kilometre ötede büyük okulda daha iyi eğitim görür çocuklar” dedi.

“Muhtar Okulumuza Dokunma” başlığı altında bir yazı hazırlayan köylüler, “Bizler Çampınar köyü halkı olarak Çampınar İlkokulu’nun muhtarın isteği ile kapatılması, yerine düğün salonu yapılmasını istemiyoruz. Pervin öğretmenimizi seviyoruz ve okulumuzun da kapatılmasını istemiyoruz” dedi.

60 yıllık okullarının kapanmaması için uğraşan köylüler, 4. sınıftan sonra çocukların zaten servisle Işıklar köyü okuluna gittiğini, köylerindeki okulun kapanması halinde küçücük çocukların yollarda perişan olacağını söyledi.

Köy halkından Hüseyin Barış, okulun öğretmeninden çok memnun olduklarını, öğrencilerin başarısının arttığını belirterek, tüm yetkililere okulun kapatılmaması için çağrıda bulundu.

Servisle gitmesinler

Okulda çocuğu olan bazı velilerin, bu konuda söyledikleri şunlar:

“Köyümüzün okulunun kapanmamasını istiyoruz. Bir okulun öğrencisi varsa kapatılamaz. Öbür okul çok uzak, küçük çocuklar nasıl dayansın servise? Taşımalı giden çocukları görüyoruz, perişan oluyorlar, otobüs tutuyor. Kapatmak için çok uğraşıyorlar ama istemiyoruz. Okulumuz güzel, öğretmenimiz iyi. Niye kapansın? Muhtar haricinde kimse okulun kapanmasını istemiyor. Köyümüzde vakfa ait 60 dönümün üzerinde arazi var. Düğün salonu mutlaka gerekliyse bu araziye yapılsın.

5 yaşında çocuğu olan bir köylü de “Çocuğum zaten hep hastaydı, konuşmaya yeni başladı. Burdan ikinci de değil üçüncü köye taşımalı nasıl gitsin? Okulumuz kapanırsa belki de gönderemem” dedi.

Düğün salonu iddiası

Köy muhtarı Ahmet Duran, okulda 12 çocuğun bulunduğunu belirterek, kapatılma konusunda şunları söyledi:

“Milli eğitim müdürümüz geldi, ‘çocukların daha iyi bir eğitim görmesi için 17 kilometre ileride daha büyük okul var oraya taşıyalım’ dedi. Anaokulu çocukları kalsın dediler. Olur dedik. Burda tek ders görüyorlar, bir öğretmen var. 4 sınıf bir arada oluyor. Diğer okulda her sınıf ayrı. Çoğunluk böyle istiyor.”

Duran, “okulun kapatılıp düğün salonuna çevrileceği” iddiası ile ilgili olarak da “Öyle bir şey yok. Düğün salonu yaptırmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gittik. Başka bina olacak” dedi.

Nakille sayı düştü

Okulun tek öğretmeni Pervin Çelik’in bu konudaki sözleri de şöyle:

“Okulumuzda yeterli sayıda öğrenci var. Okulun, son anda gereksiz yapılan nakillerle sayının düşürülerek kapatılması için köy muhtarının öncü olması son derece yakışıksız olmuştur. Her köyde bir okul olması için uğraşılırken, var olan okulun öğrencilerinin taşımalı sisteme geçirilmesi köydeki ışığın sönmesi anlamına gelir. Öğrenciler çok küçük. Her sabah onca yolu gidip, yorgun derse girip o derslerde başarılı olmasını beklemek akıl ziyanıdır. Öğrencilerimi çok seviyorum, okulumuz kapanmasın, çocuklar taşımalıya geçmesin. Bu ülkede en çok iyi eğitilmiş öğrencilere, iyi bireylere ihtiyaç varken bir okul hangi amaçla kapatılır?”