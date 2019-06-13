AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından bugün erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar neticesinde mezun olma durumunda olan adaylar ve diğer öğrenciler diledikleri takdirde 3 ders sınavına da katılabilecek. Kredi sorunu olmayanlar ise bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak.



AÖF SONUÇ SORGULAMA NEREDE OLACAK?



Final sınavına ilişkin sonuçlar Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’ne ait sistemde yer alacak. “/login.anadolu.edu.tr” adresinden e-posta adresi veya kimlik numaraları ile şifrelerini giren öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Sonuçlar şimdilik Anadolu Mobil uygulamasında olacak.