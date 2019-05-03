Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 243,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 244 liradan, bin 607 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 628 liradan, 222,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 226,50 liradan, bin 570 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 590 liradan, 785 liradan alınan Yarım Ziynet 795 liradan ve 393 liradan alınan Çeyrek Ziynet 398 liradan satılıyor.