9.2 milyonluk saatiyle gündem oldu... AKP'li Hatipoğlu açıklamasında Özel'i hedef aldı: 'Sizlerden farkım budur'

İYİ Parti’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katılmış ve söz konusu saat gündem olmuştu.

Hatipoğlu, ‘saat’ gündeminin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hatipoğlu, siyah seramik çerçeveli titanyum kasaya ve iskelet kadrana sahip saat, ikinci el piyasasında dahi 5 ila 7,5 milyon lira arasında alıcı bulan saatinin ortaya çıkmasının sonrasında yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı.

Hatipoğlu şunları yazdı:

“Özgür Özel'in Edirne'de yaptığı "Meriç" açıklamasını okuyunca eskilerin "şişede durduğu gibi durmaz" sözü aklıma geliverdi birden nedense.

Bu ülkeyi çeyrek yüzyıldır yönetmiş, aziz milletimizin teveccühü ile sayısız hizmete imza atmış partinin yerli-milli evlatları ölürde, vatansız kalmaz. Ama ne ilginç ki senin destekçin tonla suçlu-aranan-kayıp-kaçak Avrupa'da...

Öte yandan, Özgür'le, Veli; "Sözcü'nüzün yazdığı mektubu bugün okudum. Bilin isterim; sipariş haberinizden çekinip, mezar başında rakı içmenizi, İngiltere'lerde yalvar yakar ağlayarak ülkenizi şikayet etmenizi, her türlü basiretsizliğinizi, ahlaksızlığınızı, ahmaklığınızı dilime dolamayı bırakacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Hayatımda tek kuruş kamu ihalem yok!

Haram mal saklanır, helal kazanılmış malı saklamaya gerek yok! Sizlerden farkımda budur..."”

Özgür Özel'in Edirne'de yaptığı "Meriç" açıklamasını okuyunca eskilerin "şişede durduğu gibi durmaz" sözü aklıma geliverdi birden nedense 😊.



Bu ülkeyi çeyrek yüzyıldır yönetmiş, aziz milletimizin teveccühü ile sayısız hizmete imza atmış partinin yerli-milli evlatları ölürde,… — Nebi Hatipoğlu (@NebiHatipoglu) December 21, 2025

Editör notu: Yazıdaki yanlışlar, paylaşım sahibine aittir.