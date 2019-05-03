TÜSİAD'dan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, YSK’nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararı bir an önce vermesini istediklerini belirterek “Biz seçimsiz döneme bir an önce girip uzun vadeli reformları hayata geçirmeyi arzuluyoruz” dedi.

Bloomberg HT'nin programına konuk olan Kaslowski "Ekonomide son 5 sene içinde yoğun seçim döneminden geçtiğimiz için kısa vadeli politikalara odaklanmıştık, bu da yatırım ortamında olumsuz etkiler ortaya çıkarttı, yatırımlar azaldı. Enflasyon yavaş yavaş yükseldi. Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz dönem var. Dolayısıyla artık bu olumsuz durumun pozitife dönmesi söz konusu" diye konuştu.

Kaslowski "İlk başta tek haneli enflasyona geri dönebilmek için sıkı para politikası ele alınmalı. Bunun başarılı olması için sıkı maliye politikasına da ihtiyaç var. Bu ikisi beraber ele alınınca enflasyonda olumlu sinyaller alırız" dedi. TL’ye güveni sağlamak için mikro reformlara da ihtiyaç olduğunu savunan Kaslowski "O reformları da detaylı şekilde ortaya koymamız ve önceliklendirmemiz lazım" dedi.

'ERDOĞAN’LA TOPLANTIDA NİYETİMİZİ ORTAYA KOYDUK'

İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yaptıklarını belirten Kaslowski "Önümüzdeki dönem için reformları tanımlama, bunu da beraber yapma niyetimizi ortaya koyduk. İleride yapabileceğimiz çalışmalarla reform ajandasına katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Reformları üç gruba ayırdıklarını belirten Kaslowski "Birinci grup finansal istikrar sağlayacak reformlar, verimlilik ve rekabet ortamını iyileştirecek reformlar, bir de kapsayıcı büyüme için gerekli reformlar. Bu alt başlıkları detaylı şekilde çalışmak önemli… Kurumların güçlenmesinden tutun eğitime, bölgeler arası eşitsizliği gidermek gibi birçok mikro reform detaylandırılmalı. Bu açıdan STK'lerle de ciddi işbirliğine ihtiyaç var" dedi.