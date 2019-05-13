Mart ayı cari açık verileri açıklandı

Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.