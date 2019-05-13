Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken olmuştur" denildi.
Mart ayı cari açık verileri açıklandı
Cari işlemler açığı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azalarak 589 milyon dolara indi ve 12 aylık cari işlemler açığı 12 milyar 829 milyon dolara düştü.
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Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 10:08