Çin’den ABD’ye vergi misillemesi



The Global Times’da yer alan habere göre, ABD’nin Cuma günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarmasının ardından, Çin de karşılık olarak ek gümrük vergisiyle yanıt verdi.

Önlemler kapsamında Çin’in 5,000 ürününe de yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Söz konusu haberde ayrıca, Çin’in ABD tahvillerini de elden çıkarmayı gözden geçirdiği de belirtildi.