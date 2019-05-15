Yeni güne böyle uyandık... Vergi geldi, muafiyet bitti

Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla 1998 tarihli 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı. Buna göre bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) sıfır olarak belirlendi.Ayrıca döviz kredisinin ödenmesi için, krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında da BSMV sıfır olarak belirlendi.Bunlar dışındaki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0.1 oranında BSMV alınacak.



E TİCARETTE VERGİ MUAFİYETİ KALKTI

Amazon, Alibaba gibi uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek korgayla gönderilen ve bedeli 22 Avro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı. Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek. , Avrupa Birliği ülkelerinden getirtilen ürünlere yüzde 18, diğer ülkelerden getirtilenlere yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

CEP TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'nın "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurtdışından getirilen akıllı telefonlarının Türkiye'de kullanımına ilişikin düzenlemede değişikliğe gidildi.2 yılda bir tane olan cep telefonu getirebilme imkanı, 3 yılda bir olarak degiştirildi. Yurtdışından getirilen cep telefonlarının kayda girmesi için 2019 itibariyle 618,60 TL harç ücretinin yatırılması gerekiyor.