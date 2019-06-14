Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu. Geçen ayki ankette yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.7 olmuş, 12 ve 24 ay vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15.5 ve yüzde 12.3 seviyelerine yükselmişti.
İşte Merkez Bankası anketindeki dolar beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 14:46