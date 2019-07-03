Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu

Haziran ayında enflasyon,TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15.72 arttı. Açıklanan rakamla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 05.01, oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşme zammı artı toplu sözleşmeyi aşan enlasyon farkı şeklinde yapılıyor. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 oranında zam almıştı. Hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 civarında bir zam yapılacak. En düşük memur maaşı 3150 TL olacak.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ %1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,86, eğitimde %1,50, sağlık ve ev eşyasında %0,57 artış gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda %1,57 ve eğlence ve kültürde %0,04 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,89 artış gerçekleşti.

Haziran 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.