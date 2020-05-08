Ekrem İmamoğlu'ndan askıda fatura açıklaması

08 Mayıs 2020 Cuma, 18:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Mayıs’ta duyurusunu yaptığı 'askıda fatura' uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu. İmamoğlu, 83 bin 191 ailenin 10.246.398 liralık faturasının ödendiğini duyurdu.

Twitter hesabından Askıda Fatura uygulamasından son durumu paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sen de askıdan fatura al! Askıda Fatura kampanyamızın 3. gününde 83.191 ailenin 10.246.398 liralık faturası ödendi. Türkiye'nin her yerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olan vatandaşlara teşekkürler. Dayanışma büyüyecek."