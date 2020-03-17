Elazığ'da deprem
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14’te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Video Haberler
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş
- Ünlü sunucu açıkladı: Korona pozitif
- Ünlü sunucu karantinadan böyle seslendi
- Çorum'da bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
- Tutuklu gazeteciler için kampanya: Haberin var mı?
- Salgına yakalananlar için uyardı