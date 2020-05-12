Erdoğan'dan Koronavirüs açıklaması

12 Mayıs 2020 Salı, 15:51

"Biz bitirsek bile, dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır" ifadesini kullanan Erdoğan, yeni dünya düzenine süratle hazırlanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak olan bu tartışma ve dönüşüm dönemini en iyi şekilde karşılamalıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini, alışveriş yaptığını gördük.”

“Uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama kurallarına uygun bir şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz.”

"Biz bitirsek bile dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı takdirde sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır."

"(CHP eleştirisi) Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi nereye götürmek istediğimizi bıkmadan anlatmaya devam etmeliyiz. Toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışma yapan kesimlerimizin daha fazla gayret göstermesi gerekiyor."

"Yeniden yapılanma sürecine girilecektir. AK Parti olarak kendimizi ve dünyada bu yeni döneme süratle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak olan bu tartışma ve dönüşüm dönemini en iyi şekilde karşılamalıyız. "



