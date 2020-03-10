Erzurumspor'a 'Gümrük' vergisi!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3

AA
10 Mart 2020 Salı, 18:41

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Scuk, Obertan, Mucahit Albayrak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 57 Osman Çelik), Sissoko (Dk. 80 Pote), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 23 Barış Başdaş), Ramazan Civelek (Dk. 86 Engin Bekdemir), Attamah, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 46 Darri), Sobiech

Goller: Dk. 44 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 ve 83 Sobiech, Dk. 80 Darri (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90 Darri (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 59 Aykut Demir, Dk. 76 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Jorquera, Dk. 90 Engin Bekdemir (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.


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