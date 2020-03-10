Eski bakana Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

10 Mart 2020 Salı, 22:43

Daha önce Türkiye Kültür Bakanı görevinde bulunan CHP eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sağlar’ın avukatı Erdal Işık, Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin açıklama yaptı.

Işık, “Cumhurbaşkanı’na FETÖ’cü dediği için müvekkilimiz Sağlar’a Ankara 14. Ceza Mahkemesi hakaretten 10 ay hapis cezası verdi. Muhalefete yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan hukuksuz karara karşı mücadelemiz sürecek” dedi. Işık’ın mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi.

"ERDOĞAN'DAN HESAP SORMAMIZ GEREKİYOR" DEMİŞTİ

Fikri Sağlar, CHP PM üyesi iken yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi yaşadık. Sabahtan akşama kadar her vesileyle Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain FETÖ darbesini bize anlatıyor. Halkın kendisini kurtardığını, büyük kahramanlık yaptığını, liderliğinin bu şekilde tescil edildiğini bize söylemeye çalışıyor. Bu arada da binlerce insanı işinden, aşından FETÖ’cü diye çıkarıyor. FETÖ’yü Türkiye Cumhuriyeti’ne getiren ve iktidar eden kim? Recep Tayyip Erdoğan. O zaman bir numaralı FETÖ’cü Recep Tayyip Erdoğan’dan hesap sormamız gerekiyor. Asıl yapmamız gereken bu” demişti.

CHP’li Sağlar’a Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı.