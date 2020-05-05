Et işleme fabrikasında 370 korona pozitif
ABD’de et işlenen bir fabrikada 370’ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de et işlenen bir fabrikada 370’ten fazla işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaletinde faaliyet gösteren ve domuz eti üretilen Triumph Foods fabrikasında çalışan 373 işçide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Yetkililer virüsü taşıyan kişilerin daha önce hiçbir semptom göstermediğini açıkladı.
Eyalet genelinde bugüne kadar virüs tespit edilen kişilerin sayısının 8 bin 386, can kaybının ise 352 olduğu belirtildi.
(DHA)
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