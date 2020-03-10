Eyvah, Başkan koronavirüs!
Başkan Marinakis, geçen hafta futbolcuları soyunma odasında kutlamıştı.
Dünya genelinde 4 bin 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan "koronavirüs"
için önlemler giderek artarken, spor camiasında da salgın haberleri gelmeye başladı. Son olarak Yunan Ligi takımlarından Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Marinakis, geçen haftalarda futbolcularla sarmaş dolaş fotoğraflar çektirmişti.
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