Fahrelnissa Zeid sergisi çevrimiçi gezilecek

09 Nisan 2020 Perşembe, 16:52

Çevrimiçi sergiye, yapıtlara ve sanatçıya dair bilgiler içeren sesli anlatımlı bir sergi turu eşlik ediyor. Sergide Türkiye’de modernizmin önde gelen isimlerinden Fahrelnissa Zeid’in gençliğinde yapmaya başladığı ve 1975’te Amman’a taşındıktan sonra hayatının son döneminde ağırlık verdiği portrelerinden bir seçki sunuluyor.





31 Mayıs'a kadar uzatılan sergiyi galeride ziyaret etmek için [email protected] adresinden ya da 0 212 232 66 66 numaralı telefondan randevu alınabilir.

BELGESELİ DE İZLENEBİLİYOR



Fahrelnissa Zeid'in Üç Kişilik Oyun sergisi kapsamında gösterilen “Fahrelnissa Zeid Paris’te 1949-1975” belgeselenin tamamı Dirimart'ın YouTube kanalında izlenebilir. Sanatçının Paris’teki galericisi, yakın dostu Dina Vierny’nin oğlu Olivier Lorquin’in çektiği belgeselde Fahrelnissa’nın hayatında önemli yer teşkil eden André Parinaud, Katia Granoff, Dina Vierny ve kızı Şirin Devrim’in anlatımlarının yanı sıra atölyesinden farklı eserlere yer veriliyor.

