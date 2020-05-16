Fahrettin Koca yeni koronavirüs verilerini açıkladı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 96 oldu. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı ise son 24 saatte bin 610 artarak 148 bin 67'yi buldu.

Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.