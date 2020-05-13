Fahrettin Koca'dan normalleşme adımlarının ardından açıklama

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:57

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, ''Geçen hafta vaka bazında salgının Türkiye'deki seyrini kısaca özetlemiştim. 29 Nisan'da 43 bin 498'e çıkmıştır günlük test sayımız. Salgının beşinci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içerisindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'' dedi.

'VİRÜS BU TOPLUMDA ARAMIZDA'

Koca, ''8 hafta kontrolleri elden bırakacağımız bir zaman değildir. Risk alınmış bir an bile, hayata, hayatlara neden olabilir. Girdiğimiz bir kuyruktan, salgın yeniden çıkabilir. Bu salgında tek tek sizlerin sağlığından sorumluyum. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evlerde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir, dünyada hareket halinde olacaktır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda 1 hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen tekrar ediyorum sağlık hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak 1 ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz'' ifadelerini kullandı.

'VİRÜSÜ TAŞIYAN İNSANLARIN HASTANELERDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK TEHLİKELİDİR'

Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evlerde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir siyen Koca, ''Virüs bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir, dünyada hareket halinde olacaktır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda 1 hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen tekrar ediyorum sağlık hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak 1 ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. Güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Hastalıktan, ölümden korku doğaldır. Korku tehlikeyi riskli yönetecek bir strateji değildir. Uyarılarımız toplum olarak sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor. Uyarı, rica, önerilerimiz salgın karşısında davranışın akla uygunluğu üzerinde duruyor'' dedi.

'ALIŞVERİŞ KUYRUĞUNA GİRMEK LÜKSTÜR'

Koca, ''Bir pandemi sürecindeyiz. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak lükstür. Riske hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Mesafe kuralını çiğnemek ise virüsle aramıza hiç sınır koymamak demektir'' şeklinde konuştu.

'MÜCADELEMİZİN İKİNCİ DÖNEMİNDEYİZ'

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz diyen Koca, ''Bir kısmı endişe bir kısmı somut tedbirlerle geçen 8 hafta bizi geleceğe bağlayan sağlam köprünün ayakları olmalıdır. 8 hafta eğer istersek ne güçlükleri yeneceğimizin, korkuya kapılmadan riski yöneteceğimizin kanıtıdır. Geldiğimiz nokta o kadar umut verici ki, sanayi bölgelerinde test laboratuvarlarını açıyoruz. İşyerlerine pandemi risk tedbiri için kurallar geliştiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki süreç bir tipik normalleşme değil. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Sağlık yeni bir hayat biçimi getirdi ve nelerin mümkün olabileceğini gösterdi'' dedi.

'TEST YAPARAK YÜRÜTMEK NİYETİNDEYİZ'

Turizm hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Bakan Koca, "Turizm Bakanlığımızla yoğun çalışma dönemi geçirdik ve devam ediyoruz. Bir ekip oluşturarak Bilim Kurulumuzun da bu anlamda alınması gereken tedbirleri belirtip nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edilebileceğiyle ilgili bir plan yapıldı. Bununla ilgili sertifikasyon dahil olmak üzere Turizm Bakanlığımızla geliştirdiğimiz yaklaşımlar oldu. Özellikle bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak götürme eğilimindeyiz. Testi de olabildiğince imkanlarımızı bu anlamda zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız. Moleküler testle bu taramaları yapmak istiyoruz. Geniş bir rehber hazırlanmış olacak bayramdan sonra. Çalışanlar ve turistlerin nasıl uyması gerektiği görülmüş olacak. Sağlık taramaları, hastanelerin hangi işletmelerle yakın irtibatta olması gerektiğine dair hazırlığımızı yaptık. Bayram sonrası bunu devreye alma gayreti içinde olacağız" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKILABİLECEK Mİ?

Koca, "Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günler salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur" dedi.