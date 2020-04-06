Falcao transfer konusuna son noktayı koydu
Galatasaraylı Falcao, iddiaları yalanladı.
Galatasaraylı Radamel Falcao, transfer iddialarına yanıt verdi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Katar takımları ile transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyordu.
Sosyal medyaya yansıyan gelişmelere göre Radamel Falcao, "Hakkımda çikan iddialara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim"dedi.
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