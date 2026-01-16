Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı!

16.01.2026 18:27:00
Haber Merkezi
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 13 Ocak’ta Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alınmıştı.

BİRDEN FAZLA SUÇ İDDİASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından birini ya da birkaçını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, 13 Ocak’ta çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’na uygulanan uyuşturucu testlerinin negatif sonuç verdiği bildirildi.

