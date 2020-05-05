Fareler de empati kuruyor
Empati aslında sıkı sıkıya insanla ilintili bir mekanizma. Peki sadece insanlara mı özgü? Aslında değil. Örneğin insansı maymunların ve diğer bazı primatların da aynı duyguları paylaşabildikleri biliniyor. Son araştırmalar, bize çok da yakın olmayan fare gibi hayvanların da empati kurabildiklerini gösterdi.
Amsterdam Sinirbilimleri Enstitüsü’nden Julien Hernandez- Lallement bu soruyu yanıtlayabilmek için farelerle yeni deneyler yaptı. İlk önce, bir kolu kaldırarak şekerli bir mama elde eden fareler izlendi. Fareler önlerindeki iki koldan şekerli mama veren kolu daha fazla tercih etmeye başladı. İkinci aşamada fareler kolu kaldırdıklarında, aynı zamanda komşu kafesteki farelere elektroşok verildi ve fareler bağırmaya başladı.
DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI
Kolu çalıştıran fareler hemcinslerinin acılarını paylaşarak her zaman tercih ettikleri kolu kullanmamaya ya da en azından daha az kullanmaya başladılar. Araştırmacılar farelerdeki acıma hissinin mama yeme isteğinden bile daha güçlü olduğunu söylüyorlar. Elektroşoka neden olan şekerli mama veren kol iki misli mama vermeye başlayınca bile fareler yine acı vermeyen kolu tercih ettiler. “Ancak bu merhametin de bir sınırı var” diyor araştırmacılar. Çünkü kol üç misli şekerli mama verdiği zaman fareler kolu kullanmaktan çekinmemişler. Araştırmacılar buna rağmen farelerin empati yapabildiklerini söylüyorlar.
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Harm to Others Acts as a Negative Reinforcer in Rats, Current Biology, 5.03.2020.
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