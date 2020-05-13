Fed Başkanı: Daha önce benzeri görülmemiş riskler var

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:39

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin daha önce benzeri görülmemiş aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu risklerin, maliye ve para politikası yapıcılarının bu zorluğa karşı baş kaldırmamaları durumunda, hanehalkı ve işletmelere sürekli bir hasar verebilileceğini söyledi.

Powell, ekonomik görünümün yüksek oranda belirsiz ve aşağı yönlü risklerin ciddi olduğunu söyledi.

Powell, Washington'da Peterson Institute for International Economics'in düzenlediği sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Toparlanmanın hız kazanması zaman alabilir ve zamanın uzaması likidite sorunlarının ödeme güçlüklerine dönüşmesine neden olabilir," dedi ve "İlave mali destek maliyetli olabilir, ancak eğer bu destek uzun vadeli ekonomik hasarın önlenmesine yardımcı olursa ve bizi güçlü bir toparlanma ile baş başa bırakırsa yapmaya değer" şeklinde görüş bildirdi.

DRAMATİK TEDBİRLER ALINDI

Powell ve çalışma arkadaşları, para politikasının belirlendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, ABD'de işsizliğin 1930'lardaki Büyük Bunalım'dan bu yana görülmeyen seviyelere yükselmesi ile birlikte, koronavirüs pandemisi süresince ABD ekonomisini korumak için dramatik tedbirler aldı. Yetkililer gösterge faizi neredeyse sıfır seviyesine düşürdü, açık uçlu tahvil alımlarına gitti ve aynı zamanda acil kredi programlarını başlattı.

ABD Hazine tahvil faizleri ve Bloomberg Dolar Spot Endeksi Powell'ın konuşma metninin açıklanmasının ardından güniçi en düşük seviyelere inerken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları kazançlarının bir kısmını geri verdi.