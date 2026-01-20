Murat Karayılan'dan ABD'ye 'Rojava' tepkisi: 'Bu yaptığınız riyakarlıktır'

Suriye'de HTŞ yönetimindeki ordu güçlerinin SDG kontrolündeki bölgeleri hedef alan operasyonların ardından PKK'nin yöneticilerinden Murat Karayılan, ABD ve diğer Batı ülkelerine tepki gösterdi.

Terör örgütüne yakın Fırat Haber Ajansı'na (ANF) konuşan Karayılan "Şu an uluslararası güçlerin saldırılara yol açma tutumu, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer uluslararası koalisyon devletleri için kara bir leke olacaktır. Siz bu halka ‘müttefikiz’ dediniz. Şimdi ne oldu da müttefikinizi böyle bir saldırıyla yüz yüze bırakıyorsunuz? Bu yaptığınız riyakarlıktır" dedi.

Karayılan, operasyona ilişkin "Uluslararası bu anlaşma çerçevesinde Türk devleti, HTŞ ve DAİŞ şu an bu saldırıları gerçekleştiriyor. Saldıranlar arasında DAİŞ önemli bir rol oynuyor. Şu an uluslararası güçlerin aldığı bu karar, yani saldırılara yol açma tutumu başta ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer uluslararası koalisyon devletleri için kara bir leke olacaktır" yorumu yaptı.

SDG kontrolündeki 'Rojava' olarak adlandırılan bölgenin savunulması için çağrı yapan Karayılan "Kürt gençleri rollerini oynamalı, ulaşabilen ulaşmalı" ifadelerini kullandı.