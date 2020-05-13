Fed uyardı: Geniş çaplı iflaslar yaşanacak

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:11

Fed yetkilileri, virüs salgını ve ABD ekonomisinin kısmi kapanmasının, tarihi oranların bu çeyrekte düşmesine neden olabileceği ve etkisi uzun süre devam edecek iflaslarla sonuçlanabileceğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günkü bir video konuşmasında kapanmaların sürmesi durumunda "geniş çaplı işletme iflaslarının yaşanabileceği ve depresyona girme ihtimalinin ortaya çıkacağı" uyarısında bulundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, salı günkü konuşmasında işsizlik oranının yüzde 20'ye vardığı ya da aştığı baz senaryo görünümünün altını çizerek benzer endişelere dikkat çekti.

DAHA FAZLA TEŞVİK GEREKEBİLİR

CFA Society Chicago tarafından organize edilen bir online etkinlikte konuşan Mester, "Daha kötümser bir senaryoyu hayal etmek zor değil. Eğer virüs bu yıl etkin bir şekilde kontrol altına alınmazsa ya da işletme veya bireysel iflaslar açısından daha fazla hasar oluşursa, ya da bankacılık sisteminde istikrarsızlıklar olursa bu gerçekleşebilir" dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, salgının ardından "kademeli, cansız toparlanma" uyarısında bulunurken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, işsizlik oranının yükselmeyi sürdürmesi durumunda ekonominin daha fazla mali teşvike ihtiyaç duyacağını belirtti.