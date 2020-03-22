Fenerbahçe’de çözüm yine Ali Koç
Salgın maç günü gelirlerini ve ürün satışı vurdu, Başkan Ali Koç devrede.
Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe ekonomik olarak etkilenmemek için çare arıyor. 2 milyar 190 milyon lira borcu bulunan sarı lacivertliler hem maç gelirlerinden hem kulübün lisanslı ürün satış rakamlarından oldu.
İki gelir kalemi de Fenerbahçe'ye önemli bir kaynak sağlıyordu.
Sarı lacivertli yönetimin Nisan'da ödemesi gereken 800 milyon lira bulunuyor. Başkan Ali Koç ekonomik sıkışıklığa çare arıyor. Koç’un yine şahsi hesabından sponsorluk yolu ile kulübe destek olması söz konusu.
Fenerbahçe'nin çare bulunamaması halinde Mayıs ayında Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitleri ve yaz aylarında UEFA-FFP anlaşmasında yaptırımla karşı karşıya kalacak.
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