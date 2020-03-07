Fenerbahçe'de geri sayım!

07 Mart 2020 Cumartesi, 12:32

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı ve takım Samandra tesislerinde maç saatini beklemeye başladı.

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrasında takım Volkan Demirel ve Zeki Murat Gölene emanet edilmişti.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu ise prolisansı bulunmadığı için takıma ağabeylik yapıyor.

Karşılaşma bu akşam saat 20.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak.

Maç öncesi Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.