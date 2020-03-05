Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi
Kadınlar basketbolda İzmit Belediye finalde.
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı, Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor oldu.
3-7 Mart tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalistleri bugün oynanan yarı final maçlarının ardından netleşti.
Günün ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Çankaya Üniversitesi kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65'lik skorla mağlup ederek Kadınlar Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk ekip oldu.
Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Beşiktaş TRC İnşaat karşı karşıya geldi. Rakibini 84-71 mağlup eden İzmit Belediyespor, bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Kadınlar Türkiye Kupası’ndaki rakibi oldu.
Final müsabakası, 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
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