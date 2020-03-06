Fenerbahçe'yi Denizlispor maçında o isim yönetecek
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği yönündeki haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oynanacak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oynanacak Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin olacağı açıklandı.
Açıklamada, "Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır" denildi.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1235927505745383424
Zeki Murat Göle kimdir?
Yukatel Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu.
Fenerbahçe'de 11 farklı teknik direktörle de çalışan Göle, kulüpteki kariyerine 2008 yılında Süper Gençler Ligi antrenörü olarak başladı.
2014 yılına kadar alt yapının çeşitli kademelerinde görev alan Göle, 2015'te profesyonel olarak A takım antrenörlüğü yapmaya başladı.
Daha önce gençlik gelişim antrenörlüğünün yanı sıra A2 Lig antrenörü olarak da görev yapan Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu