FETÖ taktikleri hâlâ uygulanıyor

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

FETÖ’nün, kumpas davlarından Balyoz davasında yargılandığı sırada Mamak Cezaevi’nde beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, bu yıl ilk kez gömütü başında anılamayacak.

Özenalp’in eşi Sema Özenalp, “Benim eşim, ‘cezasını çekerken’ değil, terör örgütü bir düşman tarafından esir tutulurken yaşamını yitirdi” diyerek, eşinin ve kumpas davalar sırasında yaşamını yitiren subayların, yasalar önünde şehit kabul edilmesi talebini yineledi.

Balyoz davası ile 3.5 yıl Mamak Cezaevi’nde tutsak edilen, 5 yaşındaki küçük kızı Duru ile görüşme sırasında cezaevinde oyun oynarken düşerek beyin kanaması geçiren Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, yaşama veda edişinin 6. yılında anılıyor.

Özenalp’in bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez gömütü başında anılamayacağını belirten eşi Sema Özenalp, Cumhuriyet’e konuştu. “Bizim bugüne dek yaşadıklarımızın ve gelecek günlerde de yaşayacaklarımızın hiçbir telafisi yok” diyen Özenalp, şunları kaydetti: “Hiçbir özür, kabulleniş veya reddediş bizim acımızı ne eksiltir ne de artırır. Bu yıl ilk defa Murat’ı yalnız anacağız. Ben, bir haftadır hem de sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde, ‘o gün ne yapabilirim de çocuklarının, annesinin psikolojisini sağlam tutabilirim’ diye hesaplar yapıyorum. Bunu değiştirebilirler mi? Bana yardım edebilirler mi? Kim, nasıl sorar bilmiyorum ama bunların hesabı bir gün sorulacak. Murat’ın yaşamı bizim gururumuzdu, ölümü ise Türkiye’nin kaybı ve utancıdır.”

‘RESMEN KABUL ETTİLER’

Tüm kumpas mağdurları gibi, eşinin de FETÖ-AKP ayrışması yaşanmadan önce “kurban edildiklerini” belirten Özenalp, “Hükümet yetkilileri, onları cezaevine attırırken ‘darbe yapacaklarından’ çok emindi. Bizler zaten bilsek de, daha sonra hükümet de, ‘cemaat’ dedikleri yapının ‘terör örgütü’ olduğunu kabul etti. ‘Darbe’ söylemlerinin FETÖ’nün kumpası olduğu ortaya çıktı. Benim eşim, ‘cezasını çekerken’ değil, terör örgütü bir düşman tarafından esir tutulurken yaşamını yitirdi. Bu davalarda yargılanan insanların hiçbirinin, cezaevlerinde kaldıkları zamana asla ‘cezalarını çektikleri süre’ olarak bakmıyorum. Hükümet de 15 Temmuz’dan sonra bunu resmi olarak kabul etti. Murat bizim gönlümüzde zaten şehittir. Ama hükümet eliyle, terör örgütü tarafından esirken vefat eden bir insanın, yasalar karşısında da şehit ilan edilmesini istiyorum. Devletin bizim ve tüm kumpas şehidi aileler için bundan sonra yapabileceği tek şey budur” ifadelerini kullandı.