FETÖ’nün tezahürü

08 Mart 2020 Pazar, 02:00

Tutuklanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel’i yargıya taşıyan süreç kamuoyunda “Pelikan” olarak bilinen grubun sosyal medya hesaplarından gazetecilerin hedef gösterilmesiyle başladı. Pehlivan, Terkoğlu ve Ağırel, savunmalarında kendilerini hedef gösterenlerin “bir çete” olduklarına dikkat çekerek “Pelikancıları” işaret etti. Uzun süredir İstanbul yargısını Pelikancıların yönettiği konuşulan konular arasındaydı.

Peki kimdi bu “Pelikancılar”, nasıl ortaya çıkmışlardı. Ne kadar güçlülerdi?

“Pelikan” grubunun başındaki en önemli ismin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia ise “Bosphorus Global” isimli derneğin kurulma sürecine dayandırılıyor. Bu derneğin ismi ilk olarak WikiLeaks belgelerinin sızdırdığı e-posta yazışmalarında gündeme gelmişti. Selman Öğüt, Süheyb Öğüt, İsmail Emanet gibi isimler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a attıkları maillerde bu derneğin bütçesi ile ilgili bilgiler veriyordu. Süheyb Öğüt’ün Bakan Albayrak’a attığı e-postada, derneğin kurulması için gerekli ilk sermayenin ne kadar olduğu ve aylık giderin ne kadar olacağı belirtiliyordu. Bu da bu derneğin fonlamasını Albayrak’ın üstlendiği yönünde iddiaları gündeme getirdi. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın eşi olan Süheyb Öğüt’ün, Bakan Albayrak’a attığı mailde, “Haber takibini, web sitesi ve sosyal medya kullanımını, grafik, tasarım ve kısa (40 saniyelik) video üretimini en iyi seviyede yapabilmek için ilk 4 ay mevcut teknoloji departmanının çalışanlarına ilave olarak 5 yazılımcı çalıştırmamız lazım” ifadeleri yer almaktaydı.

YARGI ELLERİNDE

Bosphorus Global denilen organizasyonu merkezine alan grup, ilk olarak “Pelikan bildirisi”yle gündeme geldi. Grup yayımladıkları bildiri ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya götürdü. İddialara göre grubun amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası için Bakan Berat Albayrak’ı lider yapmak. Pelikan grubunun yargıyla ilişkisi de en çok dile getirilen iddialar arasında. Grubun özellikle İstanbul yargısı üzerinde etkili olduğu ve önemli davaları yönlendiridiği ileri sürülüyor.

İstanbul Adliyesi’ndeki mahkemelerin Cumhuriyet davasındaki bozma kararına direnmesi, Sözcü davasında “FETÖ’ye yardım” suçundan çıkan mahkûmiyet kararı, Gezi davasında verilen beraat kararının ardından tahliye edilecek olan Osman Kavala’nın başka bir soruşturmadan gözaltına alınarak tutuklanması bu iddialara örnek olarak gösteriyor.

‘SARAY’DAN BESLENİRLER’

Pelikan grubuna yönelik Cumhuriyet’e değerlendirme yapan gazeteci Mustafa Hoş, OdaTV’ye yapılan operasyonu ve Murat Ağırel’in adli kontrol ile serbest bırakılmasının ardından Pelikan yapılanmasının yeniden öne çıktığına dikkat çekerek, “Pelikan yapılanması Başbakan yani Ahmet Davutoğlu’nu devirecek kadar güç ve kudret sahibi bir yapı. Tek başlarına elbette değiller ama koçbaşı olarak kullanıldıkları bir gerçek. Açık ve net söylemek gerekiyor. Erdoğan arkalarında olmasa Davutoğlu’nu yıkamazlardı” dedi.

Pelikan’a özellikle AKP’lilerin değerlendirmeleriyle bakılması gerektiğine işaret eden Hoş, eski AKP milletvekili Aydın Ünal’ın grup için, “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” açıklamalarını anımsattı. Hoş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu örgütün sadece yargıya, orduya, Emniyet’e sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil, şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın” açıklamasının da gruba yönelik olduğunu belirtti. Hoş, “Pelikan yapılanması Saray etrafında oluşan ve operasyonel olarak kullanışlı bir koçbaşıdır. Pelikanlar NATO’cu ve Atlantik tarafındadır. Şu anki siyasal hedefleri Saray’ın çıkarlarını korumaktır. Erdoğan sonrası siyasi hedefleri ise Berat Albayrak’ı lider yapmaktır. Fethullahçı yapıyla olan geçmiş ilişkileri hem de bugün yürüttükleri faaliyetler nedeniyle yargılanmaları gerekmektedir” dedi.