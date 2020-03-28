Fevzi hocayı kaybettik

28 Mart 2020 Cumartesi, 19:26

Goethe Enstitüsü kurucularından olan, bir dönem Alman Hastanesi Yönetim Kurulu başkanlığı yapan, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı devlet üstün nişanına layık görülen, uzun bir dönem Haseki Hastanesi'nde Asabiye bölümünü yöneten Fevzi Aksoy, Milliyet Spor Servisi'nin kurucusu Namık Sevik'in de en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Evli ve bir çocuk babası ola