Fındık’ın cansız bedeni, Tokat’a gönderilecek
Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi gördüğü klinikte kurtarılamadı. Fındık’ın cansız bedeni, Kayacak köyüne gönderilecek.
Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz
İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta
bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı
oldu. Okul öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada
da yoğun ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul
formasıyla öğrenciler arasında dolaşan Fındık, ölümcül 'distemper'e yakalandı.
24 Şubat'ta Ankara'ya getirilen Fındık, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü
klinikte yaşam savaşını kaybetti.
'YÜZDE 1 ŞANSI İÇİN SAVAŞTIK'
Veteriner Teknikeri Yağmur Denli, Fındık'ın yaklaşık 2 hafta önce
kliniğe geldiğini ve gençlik hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "Maalesef
bu hastalıkta ölüm oranı çok yüksek. Aslında tedavisi yok diyebiliriz. Yüzde 1
şansı vardı ve biz şans için savaştık. Fındık da küçücük bedeniyle çok uzun bir
mücadele verdi, çok direndi, patileriyle hayata sıkı sıkı tutundu. Aslında iyi
gidiyordu, genel durumu iyiydi, ama bir anda epileptik kriz gelişti. Çok küçük
olduğu için ve krizleri çok ağır olduğu için dün gece kaybettik"
dedi.
Bütün hocaların el birliğiyle Fındık'ın tedavisi için seferber olduğunu ifade eden Denli, kendilerine gelen köpeklerle bir bağ kurduklarını ve onların yaşaması için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Şu an kelimelerle ifade etmem çok zor. Dün bizim için çok zor bir gece oldu. Çok üzüldük. Keşke başarsaydı" diye konuştu.
Bu arada Fındık'ın cansız bedeninin Kayacık köyüne gönderileceği belirtildi.
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