Fırtına ve yağmur uyarısı! Meteoroloji saat verdi

14 Nisan 2020 Salı, 09:16

Hava durumu 14 Nisan Salı günü nasıl olacak? Merak edilen soruyla ilgili detaylar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporu ile belli oldu. Yayınlanan hava durumu son tahminler raporuna göre gün içerisinde yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte İstanbul dâhil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde güney yönlerden esen şiddetli rüzgârın saatte 50 kilometre hıza kadara ulaşacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde Edirne ve çevresinde etkili olan yağışlı havanın gece saatlerinde İstanbul’da etkisini göstereceği öngörüler arasında yer alıyor. İşte, 14 Nisan hava durumu raporu…

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatleriyle birlikte İstanbul’da da etkili olması bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu