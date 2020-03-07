“Formanızı çıkarın öyle oynayın”
Fenerbahçe taraftarı isyanda.
Denizlispor beraberliği bardağı taşırdı.
2-2’lil skor üzerine Fenerbahçe taraftarları: "Formayı çıkarın, çıplak oynayın” diye bağırdı.
Taraftarın bir bölümü de Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.
Video Haberler
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!