“Formanızı çıkarın öyle oynayın”

07 Mart 2020 Cumartesi, 23:58

Denizlispor beraberliği bardağı taşırdı.

2-2’lil skor üzerine Fenerbahçe taraftarları: "Formayı çıkarın, çıplak oynayın” diye bağırdı.

Taraftarın bir bölümü de Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.