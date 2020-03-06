Fransa'da bir Türk koronavirüsten yaşamını yitirdi!

06 Mart 2020 Cuma, 17:32

Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. H.B'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.



