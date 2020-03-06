Fransa'da bir Türk koronavirüsten yaşamını yitirdi!
Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fransa'nın Soissons şehrinde 66 yaşındaki Türk vatandaşı H.B. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi. H.B'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.
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