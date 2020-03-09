Fransa'da üst düzey isim koronavirüse yakalandı!
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester’in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Fransa’da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.
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