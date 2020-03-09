Fransa'da üst düzey isim koronavirüse yakalandı!

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester’in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

DHA
09 Mart 2020 Pazartesi, 22:43

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa’da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.


Video Haberler