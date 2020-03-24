Fransa'da yaşamını yitirenlerin sayısı bini aştı

24 Mart 2020 Salı, 23:00

Fransa'da resmî verilere göre bugün virüs sonucu 240 kişi daha yaşamını yitirdi, ölü sayısı 1100'e yükseldi. Fransa'dan önce Koronavirüs sonucu 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkeler sırasıyla Çin, İtalya, İran ve İspanya'ydı.

Ülkede Koronavirüs vakalarının sayısı da son 24 saatte yüzde 12 oranında artarak 22 bin 300'e yükseldi. Vakaların 2 bin 516'sının durumlarının ciddi olduğu açıklandı.