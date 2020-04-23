Futbol seyircisiz ve şifresiz

23 Nisan 2020 Perşembe, 09:35

Korornavirüs nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in seyircisiz olarak dönme ihtimali nedeniyle maçların şifresiz olarak yayınlanması gündemde.

İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Premier Lig'in koronavirüs salgının ardından maçları "şifresiz" yayınlamak için proje hazırladığını söyledi.

Oliver Dowden, "Ben bu kararı destekliyorum. İngiltere'nin seyircisiz oynatıp, birçok insanın maçlara ulaşmasını engellemesi doğru bir mesaj olmaz. Gelirin büyük kısmının yayından geldiğinin farkındayım ancak bunu çözmek için farklı yöntemler de bulunabilir. Şu anda Premier Lig bunun için uğraşıyor" dedi.

Süper Lig için de TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluş ile bir görüşme gerçekleştirileceğini belirtmişti.



