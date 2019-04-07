Ersun Yanal: Sezonun özeti gibi maç

Ersun Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Futbol, gol. Golü atınca işler kolaylaşıyor. Bizde de bugün en büyük sorun goldü. Pozisyona girme konusunda bir sıkıntımız yok ama sonlandırma konusunda sıkıntılıyız. Maalesef bu konuda çok becerili değiliz."

"Ofansif geçişlerde zayıfız ama bu defansif oyunumuz sebebiyle. Biz kendi sahamızda gibi oynayacağız, gol için oynayacağız diyoruz ama maalesef bu geçişleri düzeltemiyoruz. 11-12 tane net gol pozisyonumuz var. Sezonun özeti gibi bir maç oldu."



"Farklı bir atmosfer, farklı bir gelenek. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Galatasaray maçları bayram havasında geçer. O maçın etkisi oyuncular üzerinde daha farklıdır. Umarım geceye damgasını futbolun vurduğu, iyi neticeyle ayrıldığımız bir maç olur."