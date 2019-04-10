Sezgin Coşkun'un Eskişehirspor sevdası

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un takım kaptanı Sezgin Coşkun, "Benim tek isteğim, Süper Lig'e çıkan Eskişehirspor kadrosunda yer almaktı. Eskişehirspor forması altında Süper Lig'de futbolu bırakmak istiyorum." dedi.

Eskişehirspor'a 2007-2008'de transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma transfer olduğu sezon futbolcu arkadaşlarıyla takımı Süper Lig'e taşıdıklarını anımsatarak, o sezon yaşadığı heyecanı şimdi de hissettiğini kaydetti.

Eskişehirspor camiasının neler istediğini çok iyi bildiğini ifade eden deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:

"Bu formaya iki sezon veda ettim. 2016-2017 sezonundan Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda da Elazığspor formasını giydim. Eskişehirspor'dan ayrıldığımda takım bir alt lige düşmüştü. Eskişehirspor ile sezon başında yeniden anlaştığımızda maddi konularda pazarlık yapmadım çünkü Eskişehirspor benim evimdir. Benim tek isteğim, Süper Lig'e çıkan Eskişehirspor kadrosunda yer almaktı. Eskişehirspor forması altında Süper Lig'de futbolu bırakmak istiyorum. Bir alt lige düştüğümüzde çok üzülmüştüm."

Eskişehirspor'un alt ligi hak etmediğini belirten Sezgin Coşkun, "Bizim yerimiz Süper Lig. Süper Lig'e çıkmak için kentimizde herkesin kenetlenmesi lazım. Kentin en önemli markası olan Eskişehirspor'u parlatmak bizim elimizde. Bunu da birlik ve beraberlik içinde yapacağız." dedi.

- "Bu sezon benim için zor bir görev oldu"

Sezgin Coşkun, bu sezon çok zor zamanlar geçirdiklerini ve sezon başında transfer edilen futbolcuların oynamayı beklerken transfer yasağıyla karşı karşıya kaldıklarını anımsattı.

Oyuncuların hepsinin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Sezgin Coşkun, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor hedefleri olan bir kulüp ve o hedefe uygun futbolcular transfer edildi. Herkes Süper Lig hedefiyle kulübe geldi. Transfer yasağı nedeniyle lisanslar çıkmayınca yaşanan şoku atlatmak kolay olmadı. Maddi sıkıntılar yaşadık. Bu sezon benim için zor bir görev oldu. Yönetimin, arkadaşlarımın ve taraftarın desteğiyle zor zamanları şimdilik atlattığımızı düşünüyorum. Herkes çok büyük fedakarlıklar yaptı. Lisansı çıkmayan futbolcuların hepsine transfer teklifleri yapıldı. Bu futbolcuların çoğu taraftar için takımda kaldı. Şehri gördüler, o taraftarın önünde oynamak için herkes 6 ay bekledi."

- "Rakip takımın futbolcuları bizim tribünleri çekiyor"

Eskişehir Yeni Stadyum'un farklı bir havasının olduğuna değinen Sezgin Coşkun, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'dan ayrıldığımda yeni stat yapım aşamasındaydı. Bir gün yeni statta Eskişehirspor formasıyla taraftarın karşısına çıkamayacağım diye çok üzülmüştüm. Yeni statta bir iki maçı izlemeye geldim. Çok iyi bir ortam vardı. Atatürk Stadı'nın bir ruhu vardı. Orada büyük başarılar yakalanmıştı. Efsane Eskişehirspor kadrosuyla büyük işler yapılmıştı. Eskişehir Yeni Stadyum'da ise inanılmaz bir atmosfer var. Taraftarın ezici üstünlüğünü saha içinde hissediyorsunuz. Rakip takımın futbolcuları ve taraftarı bile cep telefonlarıyla tribünleri çekiyor."