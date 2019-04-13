Ali Koç: Acımızın tarifi yok

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:



"7 sene sonra bir efsanemizi uğurlamak için yine bir aradayız. Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Burada bulunan ve iyi de bir Fenerbahçeli olan Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum."



"Acımızın tarifi yok. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı, tuttukları takım farkı olmaksızın, aileler bir oğullarına Can, diğer oğullarına ise Bartu ismini vermekteydiler."



"Bir Edirnespor maçında, Fenerbahçe futbol takımının bir kişi eksik olmasından dolayı basketbol takımından alınarak bu kutsal formayı iki branşta giyen dünyada tek sporcu oldu. İyi ki Fenerbahçe'de oynamış."



"Türkiye'deki başarısını uluslararasına da taşıdı. İtalya'da Fiorentina, Venezia ve Lazio takımlarında toplamda 6,5 sene forma giydi."



"Kendisiyle yarınki Galatasaray maçını omuz omuza izlemeyi planlamıştık. Bana dedi ki "Bekle bakalım Ankaragücü maçını bir geçelim, ben FB TV'de yorumlayayım" dedi. Ama şimdi burada Can Bartu'nun anma törenini yapıyoruz."



"Gözün arkada kalmasın. Bu çocuklar, yarınki derbi maçını senin için oynayıp, senin için kazanacak. Türk spor tarihi senin gibi bir sporcu daha göremeyecek."



"Fenerbahçe var oldukça sen de bizimle var olacaksın. Ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun."